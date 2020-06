Sushant Singh Rajput Suicide: एक्टर की आत्महत्या से बॉलीवुड को लगा झटका, रितेश देशमुख और कई कलाकारों ने किया ट्वीट

I refuse to belive he killed himself. I just refuse it, this cant be him!! — meera chopra (@MeerraChopra) June 14, 2020

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड पर ट्वीट करते हुए लिखा, "हैरान हूं. सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे. बहुत ही दुखत बात है." वहीं, मीरा राजपूत ने कहा कि मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती. उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम पर हैरानी जताते हुए लिखा, "मैं इस बात पर भरोसा करने से इंकार करती हूं कि उन्होंने खुद को मार लिया. यह सुशांत नहीं हो सकते हैं." वहीं, हिना खान ने अपने ट्वीट में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा कि यह सच नहीं हो सकता. उन्होंने लिखा, "मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती. यह सच नहीं हो सकता."

I am in disbelief.. This can't be true — Hina Khan (@eyehinakhan) June 14, 2020

Sushant nooo!! that's the most disturbing news!!! so so so sad.. why? Why end such a young and beautiful life that too suicide??!! So so heartbroken.. #sushantsinghrajput — Aftab Shivdasani (@AftabShivdasani) June 14, 2020

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन ने हर किसी को सकते में डाल दिया है. आफ्ताब शिवदेसानी ने एक्टर के इस कदम पर ट्वीट किया, "नहीं सुशांत, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है. बहुत, बहुत ही ज्यादा दुखद, क्यों? इतनी खूबसूरत और जवान जिंदगी को क्यों खत्म कर दिया? बहुत ही दिल तोड़ने वाला है." बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी सीरियरल किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह जी टीवी पर आने वाले सीरियल पवित्र रिश्ता में भी दिखाई दिए थे.

(आत्‍महत्‍या किसी समस्‍या का समाधान नहीं है. अगर आपको सहारे की जरूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं जिसे मदद की दरकार है तो कृपया अपने नजदीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं.)

हेल्‍पलाइन नंबर:

AASRA: 91-22-27546669 (24 घंटे उपलब्ध)

स्‍नेहा फाउंडेशन: 91-44-24640050 (24 घंटे उपलब्ध)

वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ: 1860-2662-345 और 1800-2333-330 (24 घंटे उपलब्ध)

iCall: 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध: सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)

एनजीओ: 18002094353 दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्‍ध)