सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर रवीना टंडन बोलीं- अभी मीलों दूर जाना था, उर्वशी रौतेला ने ट्वीट कर कही यह बात

रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में सुनकर झटका लगा और बहुत ही दुखद बात है. कोई शब्द नहीं है. एक त्रासदी है ये. बहुत ही यंग और प्रतिभाशाली, उन्हें अभी बहुत आगे जाना था. आपकी आत्मा को शांति मिले सुशांत." रवीना टंडन से इतर उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने एक्टर के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "डिप्रेशन सबसे बड़ी महामारी है. मैं अभी भी कांप रही हूं. मानसिक रूप से नष्ट हो चुकी हूं. बहुत ही जल्दी चले गए सुशांत. उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं."

Depression is the biggest pandemic. I am benumb & trembling right now. Mentally destroyed... Gone too soon #SushantSinghRajput@itsSSR

My condolences with his family 🙏🏻 pic.twitter.com/GmIHxjWSIx