बॉलीवुड एक्टर ने नफरत फैलाने वालों पर साधा निशाना, बोले- कोरोना से तो जैसे-तैसे बच ही जाएंगे, लेकिन...

कोरोना से तो जैसे-तैसे बच ही जाएँगे, पर जो नफ़रत फैलाई जा रही है उससे नहीं बच पाएँगे। और शायद अब बचाने लायक़ कुछ बचा भी नहीं है।



We will survive Corona somehow, but we won't survive the hatred that's being spread everyday. Maybe there's nothing left to save anyway. pic.twitter.com/CKl6wNvwMl