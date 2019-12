CAA पर ट्वीट करने के बाद सुशांत सिंह ने छोड़ा 'सावधान इंडिया', तो एक्टर बोलीं- सैल्यूट मेरे दोस्त...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ जामिया (Jamia) और देश के कई जाने-माने विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं, बॉलीवुड और टीवी कलाकारों ने भी इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. इस गतिविधि में 'सावधान इंडिया' (Saavdhan India) के होस्ट और मशहूर एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh) भी शामिल हुए, लेकिन उन्हें होस्ट के तौर पर यह शो छोड़ना पड़ा. इस बात की जानकारी खुद सुशांत सिंह ने ट्वीट कर दी. सुशांत सिंह ने सावधान इंडिया को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "और सावधान इंडिया के लिए मेरा कार्य समाप्त होता है."

And, my stint with Savdhaan India has ended.

सुशांत सिंह (Sushant Singh) का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसके साथ ही आम लोग भी सुशांत सिंह के ट्वीट को लेकर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने सुशांत सिंह के ट्वीट पर सवाल करते हुए लिखा कि ये आपने सच बोलने की कीमत अदा की है क्या? इस पर सुशांत सिंह ने यूजर को जवाब दिया, "एक बहुत छोटी सी कीमत है मेरे दोस्त. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जवाब कैसे देंगे?" सुशांत सिंह के लिए इस कदम की कई लोग सराहना भी कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने सुशांत सिंह के कदम की तारीफ करते हुए लिखा, "यह व्यक्ति हमेशा सत्य के लिए खड़ा होता है. आपको सलाम है मेरे दोस्त."

This man. Has always stood for all that's right. Salute my friend @sushant_sayshttps://t.co/6BYEZROtl6