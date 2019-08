सुषमा स्वराज के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड, किसी ने बताया 'भारतीयों की मां' तो किसी ने कहा 'ममतामयी हस्ती'

खास बातें सुषमा स्वराज के निधन पर बॉलीवुड में छाया गम का माहौल बॉलीवुड कलाकारों ने ट्वीट कर जताया शोक कलाकारों ने बताया उन्हें भारतीयों की मां

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) का मंगलवार रात 11:24 बजे दिल्ली में निधन हो गया. विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने जिस समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाया वास्तव में वह एक मिसाल है. सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन को लेकर राजनैतिक दुनिया के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी गम का माहौल छाया हुआ है. कई बॉलीवुड कलाकारों ने सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर ट्वीट करते हुए शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है. इनमें अशोक पंडित, रवीना टंडन, रणदीप हुड्डा, सनी देओल, अदनान सामी और सोफी चौधरी जैसे अन्य कलाकार शामिल हैं.

Shocked and completely gutted to hear of the sudden demise of #SushmaSwaraj ji.She was a great leader,an astute stateswoman,above all a kindhearted person.Loved by all.Deepest condolences to her family & loved ones.Prayers for her soul. Om Shanti #RIPSushmaJi — Raveena Tandon (@TandonRaveena) August 6, 2019

हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली दिग्गज अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट से सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर शोक जताया है. रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा, "सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई हूं. वह एक महान नेता थीं, एक महान महिला और काफी दयालु थीं. सभी उनसे प्यार करते थे. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना."

A tall leader and a doer #sushmaswaraj .. never met her but feel saddened by her passing away .. an end of a chapter where Indians across the world felt there is someone looking after them .. #RIPSushmaswaraj .. Om Shanti pic.twitter.com/5IQiRh6DOj — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 6, 2019

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "एक दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज.. उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उनके गुजरने पर काफी दुखी महसूस कर रहा हूं. एक अध्याय का अंत हुआ, जिसमें दुनिया भर के भारतीयों को लगता था कि कोई उनकी देख-रेख कर रहा है."

My sincere condolences on passing away of #Sushmaswaraj ji. One of the finest leader of our country.She was special and we will miss her.Sending my prayers to family and friends. pic.twitter.com/BeYy6S9TmN — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 6, 2019

बॉलीवुड से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले सनी देओल ने इस घटना पर ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "सुषमा जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना. वह हमारे देश के बेहतरीन नेताओं में से एक थीं. वह विशेष थीं और हम उन्हें याद करेंगे."

It's impossible to believe that our beloved #Sushmaji who was like a mother to millions of Indians is no more. Bharat has lost a mother. India will miss her . ओम् शांति ! #RIPSushmaSwaraj ji. pic.twitter.com/ERA5447Fdh — Ashoke Pandit (@ashokepandit) August 7, 2019



बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "इस बात पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो रहा है कि सुषमा जी, जो भारतीयों की मां समान थीं अब नहीं रहीं. भारत ने अपनी मां खोई है. भारत देश आपको याद करेगा. ओम शांति."

My family & I are in complete shock to learn the tragic news of dear Sushma ji's sudden demise. She was a motherly figure for all of us; an extremely respected stateswoman; exceptional orator & a very loving, caring & warm soul. Will miss her dearly.#sushmaswaraj#RIPSushmaJipic.twitter.com/bJCyKLeIa0 — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 6, 2019

बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने भी सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं और मेरा परिवार यह जानकर काफी हैरान हैं कि सुषमा जी का अचानक निधन हो गया. वह हम सभी के लिए ममतामयी हस्ती, बेहद सम्मानजनित नेता, असाधारण व्यक्तित्व और एक बहुत ही प्यारी इंसान थीं. उनकी कमी हमें बहुत खलेगी."

Extremely sad to hear of the demise of #sushmaswaraj ji. An absolute powerhouse yet seemed so warm & humble! Poised & dignified, she was a leader I admired. Thank you for all your years of service to this nation. Rest in Peace #RIPSushmaJipic.twitter.com/cqTVfGliTP — Sophie C (@Sophie_Choudry) August 6, 2019

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने दिग्गज नेता सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "सुषमा जी के निधन के बारे में सुनकर मैं काफी हैरान हूं. वह एक नेता थीं, जिनकी मैं आज भी प्रशंसा करती हूं. राष्ट्र की सेवा के लिए आपके सभी वर्षों का धन्यवाद."

