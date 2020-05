इरफान खान की पत्नी और बच्चों के सपोर्ट में आया बॉलीवुड, बोले- अगर इरफान समुद्र थे तो आप आकाश...

Your statement has served to heal me and many... we were united in this grief... and now we shall smile together ... when we inhale the fragrance of the beautiful raat raani!

Grateful to you Sutapa ma'am.

सुतपा सिकदर (Sutapa Sikdar) के मैसेज पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट किया: आपके बयान ने मुझे और बहुतों को स्वस्थ करने का काम किया है... हम इस दुःख में एक हो गए... और अब हम एक साथ मुस्कुराएंगे ... जब हम सुंदर रात रानी की खुशबू में सांस लेंगे. सुतपा मैम आपकी आभारी हूं."

This is the true meaning of "strength of a woman". Even more respect, and more love to Sutapa. #IrrfanKhan

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने लिखा: "यह एक महिला की ताकत का सही अर्थ है. और भी अधिक सम्मान, और सुतापा को अधिक प्यार." वहीं तिल्लोतामा शोम ने लिखा: सुतापा सच में, तुम कुछ और हो. यदि वह महासागर है, तो आप आकाश से ऊपर हैं.समय निकालने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए धन्यवाद."

Sutapa really , you are something else. If he is the ocean, you are the sky above and the earth below that cradled him. Thank you for taking out the time, to give us solace.

बता दें कि सुतपा सिकदर (Sutapa Sikdar) ने अपने बयान में कहा है, "मैं इसे एक पारिवारिक बयान के रूप में कैसे लिख सकती हूं जब पूरी दुनिया इसे व्यक्तिगत क्षति के रूप में ले रही है? जब लाखों लोग इस समय हमारे साथ दुखी हो रहे हैं तो मैं अकेला कैसे महसूस कर सकती हूं? मैं सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह कोई खोना नहीं, पाना है. यह उन चीजों को पाना है, जो उन्होंने हमें सिखाया था, और अब हम अंतत: इसे लागू करना और विकसित करना शुरू करेंगे. मैं उन चीजों को भरने की कोशिश करना चाहती हूं जिसे लोग पहले से नहीं जानते हैं."