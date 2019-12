स्वरा भास्कर ने उद्धव ठाकरे को लेकर किया Tweet, बांधे तारीफों के पुल

महाराष्ट्र में अब एनसीपी (NCP), शिवसेना (Shiv Sena) और कांग्रेस (Congress) के गठबंधन की सरकार बन गई है. शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं. मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मेट्रो निर्माण को लेकर आरे फॉरेस्ट (Aarey Forest) को काटने के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई शिकायत को भी वापस लेने का फैसला किया. उद्धव ठाकरे के इस कदम को लेकर उनकी हर जगह काफी तारीफ हो रही है.

Belated.. but big shout out to @OfficeofUT#UddhavThackeray for this commendable move! #creditwheredue pic.twitter.com/SNrErYL2On