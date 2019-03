विंग कमांडर अभिनन्दन की वापसी पर स्वरा भास्कर ने किया ट्वीट, कही ये बात

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthman) के भारत में कदम रखते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा. IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी को लेकर देश में खुशी का माहौल है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों ने अभिनन्दन का स्वदेश वापसी पर स्वागत किया. इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी विंग कमांडर की वापसी पर खुशी जताई. उन्होंने लिखा कि हमारी बहादुर सिपाही अभिनन्दन अपने घर आ चुका है. देश की मिट्टी पर रखा पहला कदम. आपका स्वागत है सर.

HE'S BACK!!!!!!!!!!! Our brave hero #AbhinanadanVarthaman is home!!!! Steps onto Indian soil! Welcome home sir! #JaiHind ???????? pic.twitter.com/CeHv6nk3so

स्वरा भास्कर ट्वीवर पर खासी एक्टिव रहती हैं. भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthman) की भारत वापसी के पाकिस्तान के फैसले को लेकर भी स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था 'पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला लेकर सही कदम उठाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस कदम का स्वागत करते हैं. हमारा बहादुर हीरो जल्द ही घर वापस आ सकेगा. भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश देकर कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एकदम सही किया है.

Now is the time for serious dialogue to ensure peace in an environment free of terror, for a bright future for both our countries! ❣️ #SayNotToWar#SayNoToTerrorismhttps://t.co/SsLbN7YCot