Chandrayaan 2: मिशन चंद्रयान 2 पर स्वरा भास्कर ने किया ट्वीट, लैंडर विक्रम को लेकर कहा कुछ ऐसा

Chandrayaan 2: मिशन चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) को लेकर हर तरफ से रिएक्शन आना जारी हैं. चाहे राजनैतिक दुनिया हो या बॉलीवुड, हर कोई चंद्रयान-2 (Chandrayaan 2) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. हाल ही में चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इसरो (ISRO) और उनके वैज्ञानिकों पर गर्व जताते हुए कहा कि हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं. चंद्रयान 2 को लेकर स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Dear team @isro , we love you to the moon and back and we are proud of you! May you continue to inspire with your efforts , कोशिश करने वालों की हार नहीं होती! #Chandrayaan2Landing#Chandrayaan2