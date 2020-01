JNU में जब पूर्व PM मनमोहन सिंह को दिखाए गए थे काले झंडे तो स्वरा भास्कर बोलीं- इंडिया और न्यू इंडिया में यही फर्क...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) समसामयिक मसलों पर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी राय रखती हैं, और जेएनयू से लेकर सीएए और एनआरसी पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय भी रखी है. स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन कुछेक सशक्त आवाजों में से हैं जो सोशल मीडिया पर लंबे समय से सामाजिक हक की बात कर रही हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने सामाजिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के एक ट्वीट पर रिप्लाई किया है और अपने ट्वीट के जरिये इंडिया और न्यू इंडिया के अंतर को भी समझाया है.

In 2005, Manmohan Singh faced black flags in JNU as a protest against his economic policies. It became a big news. The admin immediately sent notices to students. The very next day, PMO intervened & asked the admin not to take any action as protest was students' democratic right.