स्वरा भास्कर ने BJP उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या को Twitter पर दिया जवाब, लिखा- पढ़ लिख लो संघियों...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए पहचानी जाती हैं और वे ट्रोलर्स को भी करारे जवाब देती हैं. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं. ऐसे में हर कोई अपनी विचारधारा के मुताबिक ट्वीट कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 28 वर्षीय तेजस्वी सूर्या (Tejasvi surya) दक्षिणी बेंगलुरु से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने Twitter पर एक कोट ट्वीट किया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का बताया था. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दे दिया है और संघ से जुड़े लोगों को पढ़ने-लिखने की सलाह भी दे डाली है.

“By education I am an Englishman, by views an internationalist, by culture a Muslim & a Hindu only by accident of birth." - Jawaharlal Nehru