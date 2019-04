स्वरा भास्कर ने Tweet कर पूछा, किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू, उन्हीं को वोट दूंगी...

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं और उनके ट्वीट खूब वायरल भी होते हैं. स्वरा भास्कर ने कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को लेकर ट्वीट किया था, और उनका ये ट्वीट खूब वायरल भी हुआ था. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अब पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit Jawahar Lal Nehru) को लेकर ट्वीट किया है और सवाल पूछा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू किस संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट के जरिये मौजूदा राजनैतिक हालात पर तंज कसा है. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर उनका ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Which constituency is #PanditJawaharlalNehru standing from in #LokSabhaElection2019 ??? Heard about him so much these last 5 years, I think I will vote for him!

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर ट्वीट किया हैः 'पंडित जवाहर लाल नेहरू लोकसभा चुनाव 2019 में किस संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले पांच साल से उनके बारे में इतना सुन रही हूं कि मुझे लगता है, उन्हें वोट करना चाहिए!' इस तरह स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस तरह तंज कसा है क्योंकि पिछले कुछ समय से चुनाव के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम काफी इस्तेमाल किया जा रहा है.

बोल के लब आज़ाद हैं तेरे,

बोल ज़बान अब तक तेरी है..@kanhaiyakumar is a principled politician & an admirable & fine orator! hope he gets to display these skills & his sincerity in #Parliament Gr8 way to translate “you have nothing to lose but your chains, and a world to win.” https://t.co/KyY3KUVkDl