पुलवामा हमले को लेकर स्वरा भास्कर ने किया ट्वीट, अक्षय कुमार बोले- हमने माफ नहीं किया है...

बीते साल 14 फरवरी के दिन भारत ने पुलवामा (Pulwama Attack) में हुए आतंकी हमले में अपने 40 सीआरपीएफ (CRPF) जवानों को खो दिया था. एक साल पहले घटी इस दुखद घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था. इस हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाई को अंजाम दिया. बीते साल हुई इस घटना को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट ने में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अपने ट्वीट में पुलवामा हमले (Pulwama Attack) में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को याद करते हुए लिखा, "आज के दिन हमारे शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए." अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी. स्वरा भास्कर के साथ-साथ अक्षय कुमार ने भी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अक्षय कुमार ने लिखा, "इस प्यार के दिन, उन लोगों को याद करो, जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा प्यार दिखाया, हमारे भारत के वीर. आपका बलिदान हमेशा याद रहेगा. पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मेरा सलाम. हम नहीं भूले हैं, हमने माफ नहीं किया है."

On the day of love, remembering those who showed a greater love for their country...our #BharatKeVeer. Your sacrifice will always be remembered. My salute to the martyrs of #PulwamaAttack We did not forget, we did not forgive. pic.twitter.com/yugSePewV5