स्वरा भास्कर ने उमर अब्दुल्ला के 232 दिन बाद रिहा होने पर किया ट्वीट, बोलीं- यह व्यक्ति कश्मीर में...

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) लगभग 232 दिनों तक नजरबंद रहने के बाद आज रिहा हो गए हैं. उमर अब्दुल्ला के रिहा होने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने उमर अब्दुल्ला के नजरबंद रहने पर बात की. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) से पहले उनके पिता फारुक अब्दुल्ला को 13 मार्च को रिहा किया गया.

This man one of the most important advocates of the Indian State's position in #Kashmir was under house arrest for 232 days!!!! #juststatingfactshttps://t.co/8ixaZXHsc7