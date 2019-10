Viral Video: बिल्ली को शरारत करनी पड़ी महंगी, खिड़की में फंसकर हुआ यह हाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. स्वरा भास्कर सोशल मीडिया के जरिए समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करने के साथ ही फोटो और वीडियो भी साझा करती हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने ऐसा वीडियो रिट्वीट किया है, जिसे देखकर कोई भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएगा. स्वरा भास्कर द्वारा साझा किया गया यह वीडियो किसी बिल्ली का है जो खिड़की में फंसी नजर आ रही है और अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है. इस वीडियो को साझा करते हुए स्वरा भास्कर ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसे देखकर लग रहा है, मानो वह अपनी हंसी न रोक पाइ हों.

Viral Video: शाहरुख खान और रणबीर कपूर ने लड़की बन किया पोल डांस, स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा बुरा हाल

इस वीडियो में बिल्ली खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. लेकिन उसकी यह शरारत इतनी महंगी पड़ गई कि वह उस खिड़की में ही फंसकर रह गई. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि हाल ही में स्वरा भास्कर की अपकमिंग फिल्म शीर-कोर्मा का लुक रिलीज हुआ है, जिसे खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए साझा भी किया है. इस फोटो में स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता साथ नजर आ रही हैं.

गिन्नी चतरथ और कपिल शर्मा के Baby Shower की फोटो हुई वायरल, इस अंदाज में दिखा कपल

Aaaaand HERE IT IS.. First look of a film I'm so proud to have been part of: #SheerQorma! Starring @AzmiShabana@divyadutta25@Kalyanmayee@PriyaSometimes@jitin0804 and me! written and directed by @futterwackening Produced @MARIJKEdeSOUZA#LGBT#LoveWins#LGBTQ#LoveisLovepic.twitter.com/y5UVfXo81C