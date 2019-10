स्वरा भास्कर ने किया Tweet, लिखा- अगर मैं हफ्ते में एक बार विवादों में...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) अपने ट्वीट से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है. स्वरा भास्कर के ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. उन्होंने फिर से एक ऐसा ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है: मूल रूप से, यदि में सप्ताह में एक बार ट्विटर कंट्रोवर्सी में शामिल ना रहूं, तो समझ लेना मैं डेड हो गई." स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन की भरमार आ गई है. उनका यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

Basically, if I'm not involved in a #twittercontroversy once a week, assume I'm dead!!! #realisation