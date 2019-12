नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे AMU के छात्र, तो स्वरा भास्कर ने Tweet कर कही ये बात...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में देशभर से आवाजें उठ रही हैं. हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (AMU) के छात्र इस कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और कानून के विरोध में प्रर्दशन किया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को रिजेक्ट करने की मांग की. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का रिएक्शन आया है.उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियों में है. यूजर्स उनके ट्वीट पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- जामिया के दोस्तों लड़ाई जारी रखना, मैं भी जल्द जुडूंगा...

Students of #AMU on the streets on defence of the Indian Constitution! In solidarity! #RejectCAB#RejectNRChttps://t.co/AEYiJM9lV7