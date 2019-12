जामिया के छात्रों के साथ पुलिस के बर्ताव पर भड़कीं स्वरा भास्कर, कहा- छात्रों के साथ अपराधियों जैसा...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का देशभर में विरोध हो रहा है. देश के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्र भी इस कानून का भारी विरोध कर रहे हैं. जामिया में घटी हिंसक झड़प और कैंपस में पुलिस की कार्रवाई पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिएक्शन आया है. लगभग हर समसामियक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा है.

Shocking messages of violence, tear gassing from #Jamia in #Delhi ! Why are students being treated like criminals? Why are hostels being tear gassed.. ??? What is going on #DelhiPolice ???? Shocking and shameful! #CABProtests