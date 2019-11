स्वरा भास्कर ने JNU को लेकर किया Tweet, लिखा- यहां शिक्षा गिने-चुने लोगों का अधिकार नहीं...

दिल्‍ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में फीस बढ़ोतरी के मामले ने बीते दिनों काफी तूल पकड़ा था. इसको लेकर छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद छात्रों के जेएनयू में हॉस्टल फीस ( JNU Hostel Fee) बढ़ोतरी में कटौती की गई थी. अब इस संबंध में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने रिएक्शन दिया है, जो खूब सुर्खियों में है. अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचान रखने वाली स्वरा भास्कर ने ट्वीट के जरिए इस पर रिएक्शन दिया. उनके ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

"JNU changes lives by freeing its residents of the limitations they come from. JNU is special because it changes lives by recognising that education is not, & should not be, a privilege of the few, but rather a birthright of everyone.” My article #JNUhttps://t.co/66sgfk6Gtd