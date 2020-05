पाकिस्तान में हुई विमान दुर्घटना पर आया स्वरा भास्कर का रिएक्शन, बोलीं- हादसे में पीड़ित लोगों के लिए...

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था. प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ. समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर दी है. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhakser) का रिएक्शन आया है. पाकिस्तान में हुए इस हादसे पर रिएक्ट करते हुए स्वरा भास्कर (Swara Bhasker Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "बेहद दुखद, पीड़ित परिवार वालों के लिए संवेदना और इस हादसे में पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना."

Oh noooooo! SO Tragic! Heartfelt condolences to affected families and prayers for the victims of this godawful accident/ crash! Praying for some miraculous survivors & for the safety of friends in Lahore and Karachi! ???????????????????????????????? #KarachiPlaneCrash@Natrani@ariebazhar@moeenpalhttps://t.co/PcELJRenoL