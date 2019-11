दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प, तो भड़कीं ये एक्ट्रेस, ट्वीट कर बोलीं- भीड़ की मानसिकता को प्रोत्साहित..

दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में 2 नवंबर को वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प ने अब बड़ा रूप ले लिया है. पार्किंग को लेकर पुलिसवालों और वकीलों में विवाद के बाद हुई इस झड़प पर हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस मुद्दे अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है. लगभग हर समसामयिक मुद्दे पर बेधड़क होकर अपनी बात सोशल मीडिया पर रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस झड़प को शर्मनाक बताया है. एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'उन वकीलों, गुंडों या वह जो कोई भी हैं उनका ये आचरण शर्मनाक है.'

SHAMEFUL conduct by those lawyers or goons or whoever they were- to have attacked #DelhiPolice officials in that way.. Hope they have been booked. This is precisely the problem with encouraging this mob mentality in society- soon enough it come home! #StandWithDelhiPolicehttps://t.co/F9k0haialK