Sye Raa Narasimha Reddy ने ऋतिक रोशन की 'वॉर' को छोड़ा पीछे, केवल तीन दिनों में ही बना दिया ये रिकॉर्ड

साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) और बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर (War)' से आगे निकल गई है. फिल्म समीक्षक रमेश बाला के मुताबिक अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी की इस फिल्म ने केवल तीन दिनों में 132 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. फिल्म की धांसू कमाई को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है.

#SyeRaa has grossed 132 Crs at the WW Box office in 3 days..