अक्षय कुमार की राह चले टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार, दान कर दी इतनी बड़ी रकम

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को लेकर दुनिया भर में जंग जारी है. भारत में 21 दिन का लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) चल रहा है और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियां कोरोना के खिलाफ जंग में दिल खोलकर दान दे रही हैं. अब इस महामारी से जंग में भूषण कुमार (Bhushan Kumar) ने भी दान किया है. दरअसल, पूरे टी-सीरीज (T-Series) परिवार की ओर से भूषण कुमार ने पीएम राहत कोष (PM Relief Fund) में 11 करोड़ रुपये का दान दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है.

Today, we are all at a really crucial stage & it's extremely important to do all we can to help. I, along with my entire @TSeries family pledge to donate Rs. 11 crores to the PM-CARES Fund. We can & will fight this together, Jai Hind ????????@PMOIndia@narendramodi#IndiaFightsCoronahttps://t.co/mBBhuVgW1t