कंगना रनौत ने तापसी और स्वरा को कहा 'B Grade एक्ट्रेस', तो जवाब मिला- हमारा भी रिजल्ट आ गया...

???????????????????????????????????? I'm managing everything by selling my needy soul.. except my pet food.. pls someone pls contribute? https://t.co/DOFKpDMjHt — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 20, 2020

“ -Needy outsider

- B grade actress

(But) - better looking & better actor than Alia Bhatt & Ananya!” ????????

Net net I think this was a compliment!

Thanks Kangana! I think u are gorgeous, generous & a great actor ! Shine on #KanganaSpeaksToArnab#Nepotism@KanganaTeamhttps://t.co/fIg4i3Lz5F — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 19, 2020

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बयान पर चुटकी लेते हुए स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया, "मैं अपनी जरूरत के सामान को बेचकर सारी चीजों का प्रबंध कर रही हूं, सिर्फ मेरे पेट के खाने को छोड़कर. कृप्या योगदान करें." इसके अलावा स्वरा भास्कर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "जरूरतमंद बाहरी, बी ग्रेड एक्ट्रेस. लेकिन आलिया भट्ट और अनन्या से अच्छी दिखने वाली." मुझे लगता है कि यह सब एक तारीफ है. धन्यवाद कंगना. मुझे लगता है कि आप बहुत खूबसूरत, दयालु और एक महान एक्टर हैं."

Maine suna class 12th n 10th ke result ke baad humaara result bhi aa gaya hai! Humaara grade system ab official hai ? Abhi tak toh number system pe value decide hoti thi na ???? #MaLifeMaRulesMaShitMaPot — taapsee pannu (@taapsee) July 19, 2020

Hi @RichaChadha@ReallySwara someone is really concerned about our bills n our EMIs. Such a kind compassionate industry. So much respect for our ‘B grade' struggle. — taapsee pannu (@taapsee) July 20, 2020



वहीं, तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने कंगना (Kangana Ranaut) के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने सुना है क्लास 12th और 10th के रिजल्ट के बाद अब हमारा रिजल्ट भी आ गया है. हमारा ग्रेड सिस्टम अब ऑफिशियल है? अभी तक तो नंबर सिस्टम पर ही महत्व तय होता था ना." इसके अलावा तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के बिल वाले बयान पर भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर, किसी को हमारे बिल और ईएमआई के बारे में सच में बहुत चिंता है. कितना दयालु उद्योग है. हमारे बी ग्रेड संघर्ष के लिए इतना सम्मान."