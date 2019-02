तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर बनेंगी 'दादी', बोलीं- 'जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) अब दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला शॉर्पशूटर्स (World's Oldest Sharpshooters) का रोल निभाने जा रही हैं. दुनिया की ओल्डेस्ट शॉर्पशूटर चंद्रो तोमर (Chandro Tomar) व उनकी भाभी प्रकाशी तोमर (Prakashi Tomar) पर मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और निधि तोमर (Nidhi Parmar) मिलकर फिल्म प्रोड्यूस करेंगे. जबकि रिलायंस इंटरटेनमेंट के बैनर तले तुषार हिरानंदानी पहली फिल्म डायरेक्टर करने जा रहे हैं. बता दें, चंद्रो और प्रकाशी की जोड़ी 'इंडियाज गॉट टैलेंट' (India's Got Talent) पर भी आ चुकी हैं और नेशनल लेवल पर कई मेडल भी जीत चुके हैं.

रानी चटर्जी ने मुमताज को देखा तो मुंह से निकला OMG! फिर बोलीं, 'कोई तो रोक लो..' - देखें Video

तापसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शनिवार को एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह शॉर्पशूटर चंद्रो तोमर (Chandro Tomar), प्रकाशी तोमर (Prakashi Tomar), भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप संग नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'कभी हमारी पिक्चर में अड़ंगा लगा देते हैं कभी टाइटल की मारा-मारी, मैंने सोचा मैं खुद ही अपने माध्यम से पिक्चर अनाउंस कर देती हूं. अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो! हमारे देश की सबसे बूढ़ी व शानदार शूटर्स की शूटिंग शुरू कर रही हूं.'

Old is Gold and this is certainly GOLD! Excited to begin the shooting of this groundbreaking real story of world's oldest sharpshooters!@taapsee@tushar1307@anuragkashyap72@RelianceEnt@nidhiparmarpic.twitter.com/HK8Q4ULBrc