प्रणब मुखर्जी के निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का ट्वीट, बोलीं- आपकी बहुत याद आएगी सर...

भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. बता दें, प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती थे. प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वह कोमा में थे. प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee Died) के निधन पर बॉलीवुड से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने लिखा, "मुझे उनसे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ था."

Had the honour of meeting him, watching #Pink in his presence , followed by a very warmly hosted dinner for the entire team. Can never forget the experience, his kind words n gesture that day. You will be missed sir ???????? #PranabMukherjeehttps://t.co/p8nUoXcP5a