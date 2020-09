रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरीं तापसी पन्नू, बोलीं- जो औरतें खुद से सफल आदमी के साथ रहती हैं, वह सब...

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले (Shushant Singh Rajput) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के भाई शौविक (Showik Chakraborty) और सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक NCB की हिरासत में भेजा गया है. वहीं, रिया चक्रवर्ती के लिए भी एनसीबी ने समन जारी कर दिया है. बता दें, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने बांद्रा के घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे. वहीं, अब एक्ट्रेस के सपोर्ट में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) उतरी हैं. तापसी ने हाल ही में रिया को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Every woman who is with a relatively more successful man is NOT a ‘gold digger' and for the rest , truth and investigating agencies will do their job. One step at a time. https://t.co/EYPmTplu5Q