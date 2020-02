तापसी पन्नू ने सेना में Gender Equality पर उठाया सवाल, बोलीं- हम उनकी पूजा कर सकते हैं लेकिन उनसे आदेश नहीं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अकसर अपने ट्वीट के जरिए सुर्खियों में आ जाती है. हाल ही में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu Twitter) ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने भारतीय सेना (Indian Army) में महिला कमांडर की भर्ती ना होने को लेकर सवाल उठाए हैं. दरअसल, तापसी पन्नू ने अखबार में छपी एक खबर की फोटो को शेयर किया. इस खबर में लिखा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से महिला कमांडर की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर कहा कि पुरुष सेना महिला कमांडर को स्वीकार नहीं करेंगे.

फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए छीना-झपटी पर उतर आईं नोरा फतेही, जमीन पर लेट लगीं रोने- देखें Video

We can worship HER...

We can make love to HER...

We can even abuse HER...

But we can not take orders from HER!

slow claps ???????????????????????? #GenderEquality#Mockerypic.twitter.com/9q19mi90SP