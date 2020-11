तैमूर अली खान पापा सैफ अली खान के साथ यूं खेती करते आए नजर, वायरल हुईं Photos

When the Royals get down to some weekend farming Nopes not in Mumbai obvio... but in Pataudi! FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #saifalikhan #taimuralikhan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on Nov 7, 2020 at 1:38am PST