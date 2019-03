तैमूर अली खान ने बदल लिया अपना लुक, खूब वायरल हो रही है Photo

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) के बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. उनका कोई न कोई अंदाज हर दिन वायरल हो जाता है. तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) अब अपने नए लुक में सामने आए हैं और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. तैमूर अली खान की इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. तैमूर अली खान के इस नए लुक को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

कंगना रनौत की नाराजगी पर आमिर खान ने दिया जवाब, बोले- जब मैं उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा कि...'

A post shared by Taimur Ali Khan FC (@taimurfc) on Mar 14, 2019 at 11:28pm PDT

A post shared by Taimur Ali Khan FC (@taimurfc) on Mar 9, 2019 at 5:22am PST

तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) इस तस्वीर में टीशर्ट और रेड कलर के शॉर्ट्स में दिख रहे हैं. इस तस्वीर में वो काफी क्यूट नजर आ रहे हैं. तैमूर के पापा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) हाल ही में उन्हें अपने पुश्तैनी गांव पटौदी घुमाने लेकर गए थे. इस दौरान भी तैमूर ने जमकर मस्ती की थी. पटौदी गांन पहुंचकर तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) गाय देखने की जिद करने लग गए थे. इस दौरान तैमूर अली खान का वीडियो जमकर वायरल हुआ था.

पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुष्का शर्मा को Tweet में किया टैग तो बॉलीवुड एक्ट्रेस का यूं आया जवाब

For all the #TaimurAliKhan fans Did you see this? #SaifAliKhan#KareenaKapoorKhanpic.twitter.com/GZubN3o2EC