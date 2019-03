तैमूर अली खान ने बालकनी में खड़े होकर पिचकारी से फेंका रंग, तस्वीरें हुईं वायरल...देखें Photos

तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) को बॉलीवुड का सबसे पॉपिलर किड कहा जाता है. आए दिन उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडया पर वायरल होते रहते हैं. तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) ने होली पर भी खूब मस्ती की थी, उनकी होली खेलते कुछ तस्वीरें अब सामने आई हैं. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल होने लगी हैं. सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) के बेटे तैमूर अली खान ने होली के दिन जमकर मस्ती की थी. उन्होंने पिचकारी भरकर लोगों के ऊपर खूब रंग फेंका. उनकी एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) पिचकारी पकड़े नजर आ रहे हैं और अपनी नैनी के साथ हैं.

तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) ने मुंबई में अपने घर के बालकनी में खड़े होकर लोगों पर रंग फेंका. उनकी यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं. दूसरी ओर तैमूर अली खान की कजिन बेबी इनाया (Inaaya) की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें वो अपने पिता कुनाल खेमू (Kunal Khemu) और मम्मी सोहा अली खान (Soha Ali Khan) के साथ नजर आईं. इनाया इस दौरान ब्लू कलर के सलवार में काफी क्यूट दिख रही थीं.

For all the #TaimurAliKhan fans Did you see this? #SaifAliKhan#KareenaKapoorKhanpic.twitter.com/GZubN3o2EC