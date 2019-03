तैमूर अली खान को कंधे पर बिठाकर सैफ-करीना ने दिखाया पटौदी गांव, तभी हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर किड तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) की एक झलक पाने के लिए लोग ताल में रहते हैं. आए दिन उनका कोई न कोई क्यूट अंदाज वायरल हो जाता है. तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) हाल ही में अपने पापा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और मम्मी करीना कपूर (Kareena Kapoor) के साथ अपने पुश्तैनी गांव पटौदी गए थे. सोशल मीडिया पर अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) अपने पापा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के कंधे पर सवार होकर गांव घूम रहे हैं, जबकि मम्मी करीना कपूर (Kareena Kapoor) उनके पीछे-पीछे चल रही हैं.

#Exclusive#SaifAliKhan and #KareenaKapoorKhan take #TaimurAliKhan for a stroll in their ancestral village. Check the video below pic.twitter.com/JXzy0kZAs4