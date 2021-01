तमन्ना भाटिया और विराट कोहली को केरल HC ने ऑनलाइन रमी गेम से जुड़े मामले में भेजा नोटिस

किसानों को लेकर आया बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट, लिखा-100 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं पर...

Kerala HC sends notices to Virat Kohli and actors Tamannaah Bhatia & Aju Varghese, who are the brand ambassadors of Online Rummy games, in connection with a petition seeking legal prohibition on online rummy games. Court also asks for a reply from the State Govt on this. pic.twitter.com/TNYHdw2cF8