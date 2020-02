एक्ट्रेस ने लगाया आरोप, कहा- डिलीवरी बॉय ने मेरा नंबर एडल्ट ग्रुप में डाला

निर्देशक मणिरत्नम की साल 1990 में आई फिल्म 'अंजलि' में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री गायत्री साई (Gayatri Sai) ने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के खिलाफ कई एडल्ट व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर साझा करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है.

दिल्ली हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत, नाम साझा कर बोले बॉलीवुड एक्टर- इनमें कोई भी नेता नहीं है...

.@TNPOLICE_HQ Thank you for filing an FIR .

Hope @dominos_india make their app more private like other food delivery apps where the number is not shared to your guest directly . Hope you help with the investigation and not try to close the case . Hope the boys are arrested.