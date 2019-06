बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सूतारिया के पास इन दिनों नहीं है फुरसत, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' को लेकर कही ये बात

खास बातें एक्ट्रेस तारा सूतारिया ने अपनी पहली फिल्म को लेकर कही ये बात तारा सूतारिया ने कहा, खुद को भाग्यशाली समझती हूं 'मरजावां' है तारा सूतारिया की अगली फिल्म

प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली तारा सूतारिया (Tara Sutaria) ने कहा कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनने पर खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हैं. मीडिया से बातचीत में तारा ने कहा, 'मैं सोचती हूं कि फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम लांच मिला है और मैं जानती हूं कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता. लेकिन मुझे करियर की शुरुआत में ही ये मौका प्राप्त हुआ. तो इसलिए ये मेरी जिंदगी का एक लाइफटाइम मौका रहा.'

एक्ट्रेस तारा सूतारिया (Tara Sutaria) ने कहा, 'मैं इस तथ्य को पहचानती हूं कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि पहली फिल्म रिलीज होने से पहले आप दो अलग फिल्मों में व्यस्त हो. इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं. मैं अपनी अपकमिंग फिल्म आरएक्स100 (RX100) को लेकर काफी एक्साइटेड हूं और इस फिल्म का काम भी शुरू हो गया है.' तारा सूतारिया (Tara Sutaria) ने आगे कहा, 'इस तरह मैं कह सकती हूं कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत व्यस्त भी.'

बता दें तारा सूतारिया (Tara Sutaria) फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म 'मरजावां' (Marjaavaan) की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में तारा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) भी नजर आएंगे. चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टेलीविजन से शुरुआत करने वाली तारा के साथ इस फिल्म में एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) भी लीड रोल निभाएंगे. तारा सूतारिया की ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगी.

