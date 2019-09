Teachers Day: टीचर्स डे पर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- मेरा कोई टीचर नहीं है...

टीचर्स डे (Teachers Day) का दिन हर गुरु और शिष्य के लिए खास होता है. यह एक ऐसा दिन है, जब विद्यार्थी अपने शिक्षक को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, इसके साथ ही वह हर तरह से गुरु की महिमा को बयान करने की कोशिश करता है. लेकिन हाल ही में टीचर्स डे (Teachers Day) को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने शिक्षकों से ज्यादा जानता हूं. इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं. टीचर्स डे (Teachers Day) पर आया बॉलीवुड एक्टर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह एक्टर कोई और नहीं, बल्कि देशद्रोही के कमाल आर खान हैं.

'Ghungroo' Song War Movie: ऋतिक रोशन और वाणी कपूर की 'घुंघरू' में सुपरहिट केमिस्ट्री, देखें वीडियो

I became more successful than all my teachers and it proves that I knew much more than all my teachers. And actually I did hate my teachers because I hate being taught by unsuccessful people.#HappyTeachersday2019