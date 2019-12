दिल्ली के कुछ इलाकों में बंद हुईं इंटरनेट सेवाएं तो तहसीन पूनावाला बोले, 'हम इमर्जेंसी के दौर में हैं...'

खास बातें दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं हुईं बंद बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट ने कहा कि हम आपातकाल में हैं तहसीन पूनावाला का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ गुरुवार को विरोध प्रदर्शन चल रहा है. पटना, दिल्ली, लखनऊ सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर निकलने की खबरें मिलने लगी हैं. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली (Delhi/UP) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में धारा 144 (Section 144) लगा दी गई है. हाल ही में विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार के आदेश पर दिल्ली के कुछ इलाकों में एयरटेल पर वॉयस कॉल, एसएमएस और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. दिल्ली की इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने ट्वीट किया और कहा कि हम इमर्जेंसी के दौर में हैं.

Internet is being shut down in parts of Delhi . We are in an emergency. #Section144#CAA_NRC#IndiansAgainstCAA — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 19, 2019



दिल्ली (Delhi) में इटरनेट सेवाएं बंद होने पर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. तहसीन पूनावाला ने अपने ट्वीट में लिखा, "दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. हम आपातकाल के दौर में हैं." इससे पहले तहसीन पूनावाला ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, "प्रिय भारतीय नागरिकों, ये NRC और CAA अर्थव्यवस्था पर होने वाली बहस को दूर करने के लिए किया जा रहा है. केवल वर्तमान सरकार को इसका फायदा होगा, अगर मुद्दा उनकी आर्थिक विफलताओं के विपरीत होगा."

Dear NEUTRAL Indian fellow citizens..the #CAA_NRC is being done to take the debate away from the economy. Only the present government gains if the issue is communal as opposed to their economic failures.

TAKE A STAND NOW#CAAProtest

Illegal #Section144 — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 19, 2019

बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia), जसोला विहार, शाहीन बाग और मुनिरका मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया गया है. इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी. इन चार स्टेशनों को बंद किए जाने के बाद डीएमआरसी ने लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया है. अगले आदेश तक अब इन स्टेशनों पर भी ट्रेन नहीं रुकेगी. वहीं मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता और भोपाल में प्रदर्शनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

Bharti Airtel: We're complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3 — ANI (@ANI) December 19, 2019

