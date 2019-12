तहसीन पूनावाला का नागरिकता संशोधन विधेयक पर Tweet, बोले- इसके खिलाफ जनआंदोलन...

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) के पास होने के बाद से ही इस पर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. सदन में इस बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. इस बिल को लेकर आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी कलाकारों ने भी अपनी राय पेश की है. इस बिल पर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

We need a mass movement against the #CitizenshipAmendmentBill2019 . We should have done it during Demonization which was anti constitutional & caused us hardships . We did not do it then ..We are here ...We need to stand up against the #CitizenshipBill and FOR our economy