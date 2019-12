जामिया के छात्रों को मिला बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट का साथ, Tweet कर बोले- किसी भी चीज की जरूरत हो...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का देशभर में विरोध हो रहा है. देश के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्र भी इस कानून का भारी विरोध कर रहे हैं. जामिया में घटी हिंसक झड़प और कैंपस में पुलिस की कार्रवाई पर छात्र काफी नाराज हैं. अब जामिया के छात्रों को बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) का साथ मिल रहा है. तहसीन पूनावाला ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है.

Students in Delhi : I repeat , you need any help legal / medical / food.. my heart is open via my DM. We will continue with peaceful #CABProtests & we will not let this government divide us !#CABPolitics