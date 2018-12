Thackeray Trailer: नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाल ठाकरे के लुक में छाए, कुछ यूं दिखा शेरदिल अंदाज... देखें Video

बॉलीवुड के शानदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की अलगी फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे (Bal Thackeray) की बायोपिक होगी. इस फिल्म का ट्रेलर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिव सेना (Shiv Sena) के संस्थापक बाल ठाकरे बनकर सिल्वरस्क्रीन पर छा गए. अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए अकेले खड़े होकर लड़ने के लिए राजनेताओं से भी लड़ गए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फिल्म में गेटअप भी कमाल है, और पूरी तरह से ही बाला साहेब ठाकरे जैसे लग रहे हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डायलॉग डिलिवरी बेहद ही शानदार है. 'ठाकरे' नाम की इस फिल्म को अभिजीत फांसे ने डायरेक्ट किया है और इसे संजय राउत ने प्रेजेंट किया है.

