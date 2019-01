Thackeray Box Office Collection Day 4: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'ठाकरे' की कमाई उतार-चढ़ाव जारी, कमाए इतने करोड़

Thackeray Box Office Collection Day 4: नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. लेकिन यह प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है, क्योंकि फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray)से उम्मीद थी कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी. हालांकि, नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) ने अब तक 25 करोड़ के आस-पास कमाई की है. बॉकिस ऑफिस पर फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) ने रविवार तक 22 करोड़ की कमाई कर ली थी. इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया था.

#Thackeray has a healthy weekend... #Marathi version is dominating with superb biz, while #Hindi version is best in #Maharashtra... Fri 6 cr, Sat 10 cr, Sun 6.90 cr. Total: ₹ 22.90 cr. India biz. #Hindi#Marathi