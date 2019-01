Thackeray Movie Review: बाघ की तरह दहाड़ते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कुछ ऐसी फिल्म है 'ठाकरे'

फिल्मकार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की नई फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) देखने के बाद उनकी भरपूर सराहना की है. फिल्म में अभिनेता दिवंगत नेता बाला साहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) के किरदार में हैं. रोहित ने यहां बुधवार को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मीडिया से बात की. इस मौके पर उन्होंने कहा, "नवाज एक बेहतरीन अभिनेता हैं और मुझे लगता है कि उनकी हर फिल्म की रिलीज के बाद हर कोई यही कहता है." उन्होंने कहा, "कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिनमें युवा बालासाहेब की जिंदगी को दिखाया है और उन दृश्यों में वह बिल्कुल दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो की तरह नजर आ रहे हैं."

सोनू निगम को देखने के लिए सेल्फी के दीवानों ने लगा दिया जाम, एक इंच भी बढ़ना हुआ मुश्किल, देखें Video

देखें ट्रेलर-

फिल्मकार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने बालासाहेब के किरदार को शानदार ढंग से निभाया है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक शूजीत सरकार (Shoojit Sircar) ने भी फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) में बेहतरीन अभिनय के लिए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की तारीफ की. नवाजुद्दीन को हिंदी फिल्म उद्योग के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक कहा है. सरकार ने गुरुवार को ट्वीट किया, "फिल्म 'ठाकरे' दिखाती है कि कैसे एक कलाकार शक्तिशाली राजनेता बनता है. हमारे बेहतरीन कलाकारों में से एक नवाजुद्दीन बाघ की तरह दहाड़ते हैं."

रजनीकांत तड़के कर रहे थे मॉर्निंग वॉक, इस शख्स ने चोरी-छिपे कर डाला ये काम- देखें Video

Film Thackeray portrays how an Artist becomes a powerful political leader. The film is bold and powerful. @Nawazuddin_S one of our finest actors roars like a tiger.. Congratulations to @rautsanjay61 and @RKpanday1977 .