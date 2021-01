Vijay The Master: विजय और विजय सेतुपती की फिल्म के सीन हुए लीक, डायरेक्टर बोले- डेढ़ साल से मेहनत कर रहा था...

साउथ के दो सुपरस्टार फिल्म 'विजय द मास्टर (Vijay The Master)' में एक साथ आ रहे हैं. थलपति विजय (Thalapathy Vijay) और विजय सेतुपती (Vijay Sethupathi) की यह फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले से यह लीक हो गई है, जिसको लेकर मेकर्स काफी परेशान है. 'विजय द मास्टर' फिल्म को लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर हाल ही में डायरेक्टर लोकेश ने एक ट्वीट किया है, साथ ही फैन्स से अपील भी की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "डियर ऑल, आप सभी के लिए मास्टर को लाने में डेढ़ साल का लंबा और संघर्षपूर्ण समय लगा है."

Dear all

It's been a 1.5 year long struggle to bring Master to u. All we have is hope that you'll enjoy it in theatres. If u come across leaked clips from the movie, please don't share it ???????? Thank u all. Love u all. One more day and #Master is all yours.