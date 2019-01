The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 1: अनुपम खेर की फिल्म ने की शानदार शुरुआत, कमाए इतने करोड़

खास बातें अनुपम खेर की फिल्म को मिली शानदार शुरुआत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किरदार में हैं अनुपम खेर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है फिल्म

The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 1: पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के ऊपर बनी फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. रिलीज से पहले यह फिल्म काफी विवादों में रही थी, जिसके बाद फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का अच्छा खासा प्रमोशन हो गया. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के बॉक्स ऑफिस ( The Accidental Prime Minister Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म ने पहले दिन करीब 5-6 करोड़ की कमाई कर ली है. पहले दिन की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने वीकेंड में अपनी कुल लागत निकाल लेगी, क्योंकि फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) फिल्म की कुल लागत लगभग 23 करोड़ बताया जा रहा है. अनुपम खेर (Anupam Kher) की इस फिल्म को 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म की लागत के हिसाब से देखा जाए तो 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने पहले दिन काफी अच्छा कमाई की है. अनुपम खेर की इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एडवांस बुकिंग भी देखने को मिल रही है. पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के ऊपर बनी फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) शुरू से ही विवादों में रही. कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की थी और प्रदर्शन भी किया था.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के ट्रेलर को भी बीते दिनों यू ट्यूब (YouTube) से हटा दिया गया था. जानकारों के मुताबिक 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टिर' सीधे-सीधे गांधी परिवार पर निशाना साध रही है. इसके ट्रेलर में जो संकेत मिल रहे थे, उससे साफ है कि फिल्म में कांग्रेस और गांधी परिवार ही निशाने पर है. फिल्म में अनुपम खेर (Anupam Kher) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की भूमिका में हैं और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के किरदार में जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट हैं. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारु की किताब 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर : द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' (The Accidental Prime Minister) पर फिल्म बनने की घोषणा से ही इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी.

देखें ट्रेलर:

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) फिल्म का पहला पोस्टर इसी साल अप्रैल में रिलीज किया गया था.



