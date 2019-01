The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day: अनुपम खेर की फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव जारी, 4 दिन में कमाए इतने करोड़

खास बातें अनुपम खेर की फिल्म की कमाई में गिरावट अनुपम खेर की शानदार एक्टिंग बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं

The Accidental Prime Minister Box Office Collection Day 4: अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का बॉक्स ऑफिस पर सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने अब तक करीब 17 करोड़ की कमाई कर ली है. अनुपम खेर (Anupam Kher) की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली थी. बावजूद इसके उसके प्रदर्शन में गिरावट दर्ज हुई है. रिलीज से पहले फिल्म की अच्छी खासी पब्लिसिटी हुई थी, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी. वहीं, अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के साथ रिलीज हुई फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) जबरदस्त कमाई कर रही है.

अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ की ओपनिंग ली थी. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) में पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की हूबहू नकल उतारने की कोशिश की है और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे. फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) रिलीज से पहले काफी विवादों में रही थी, जिसके बाद फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का अच्छा खासा प्रमोशन हो गया.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के बॉक्स ऑफिस ( The Accidental Prime Minister Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए थे. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) फिल्म की कुल लागत लगभग 23 करोड़ बताया जा रहा है. अनुपम खेर (Anupam Kher) की इस फिल्म को 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.



