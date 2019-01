The Accidental Prime Minister का रास्ता साफ, अनुपम खेर की फिल्म को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के प्रोमो और फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रभवित लोग ही याचिका दाखिल करने का अधिकार रखते हैं. इसलिए यह जनहित से जुड़ा मामला नहीं है, लिहाज़ा हम इस PIL को खारिज कर रहे हैं. ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर विवाद जोर पकड़ने लगा. इसमें भाजपा सांसद किरण खेर के प्रसिद्ध अभिनेता पति अनुपम खेर और भाजपा सांसद रहे चर्चित अभिनेता (दिवंगत) विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई है. इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य देश को यह बताना है कि वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी.

Delhi High Court has dismissed a PIL against the release of the trailer of the movie "The Accidental Prime Minister". Court questioned the locus of the petitioner Pooja Mahajan. Petitioner's counsel says we are moving supreme court. pic.twitter.com/FS73AO7JOS