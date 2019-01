The Accidental Prime Minister: शोभा डे ने अक्षय को बताया 'एक्सिडेंटल' हीरो, राहुल गांधी के लिए कह डाली ये बात

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का किरदार निभा रहे हैं. संजय बारू (Sanjay Baru) की किताब 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर अनुपम खेर की ये फिल्म आधारित है. लेकिन राइटर शोभा डे (Shobhaa De) ने 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' को लेकर एक ट्वीट किया है, जो काफी वायरल हो रहा है. शोभा डे ने अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का जिक्र भी किया है.

Akshaye Khanna , is the 'accidental' hero of #TheAccidentalPrimeMinister

Relax, @RahulGandhi . Young voters are ignorant and clueless about that era. They prefer movies like Simmba. You are safe!