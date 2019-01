The Accidental Prime Minister का ट्रेलर यूट्यूब से हुआ गायब, अनुपम ने उठाए सवाल

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर सहज उपलब्ध नहीं है. अनुपम ने ट्वीट किया, "डियर यू-ट्यूब, मुझे हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों से फोन और संदेश आ रहे हैं कि अगर आप 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) टाइप करेंगे तो वह 50वें पायदान पर भी दिखाई नहीं देगा. हम कल नंबर एक स्थान पर ट्रेंडिंग कर रहे थे. कृपया मदद कीजिए." अगर कोई यू-ट्यूब पर 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का ट्रेलर खोजता है तो यूजर को फिल्म से संबंधित अनुपम खेर (Anupam Kher) के साक्षात्कार दिखाई देंगे. हालांकि, अगर कोई 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' ऑफिशियल ट्रेलर टाइप करता है तो वह शीर्ष पर दिखाई देना चाहिए.

While we are dealing with the trailer issues of #TheAccidentalPrimeMinister on @YouTube, here is a small request from our team with the link. Please retweet as much as you can. Thanks.https://t.co/3eEp6xiZawpic.twitter.com/s7aoOOIgPP