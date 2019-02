The Final Call Review: प्लेन में हाइजैक या आतंकी हमला नहीं.. अर्जुन रामपाल की कुछ हटके है कहानी

खास बातें 'द फाइनल कॉल' के 4 एपिसोड आए Zee5 पर हुआ रिलीज अर्जुन रामपाल हैं लीड एक्टर

The Final Call Review: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) पहली बार Zee5 पर वेब सीरीज 'द फाइनल कॉल' (The Final Call) के जरिए डेब्यू कर लिया है. 22 फरवरी को 4 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं. अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) इस वेब सीरीज में एक पायलट की भूमिका में हैं. करन सचदेव की भूमिका में अर्जुन रामपाल 'स्काइलाइन 504' प्लेन को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरते हैं. इस प्लेन में कई पैसेंजर्स होते हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई न कोई वजह होती है और साथ-साथ पैसेंजर्स की कहानियां भी साथ चल रही होती हैं. अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के पास नशीली व जानलेवा दवाएं (ड्रग्स) होती है, जिसे वह सिक्युरिटी को चकमा देकर फ्लाइट तक ले जाते हैं. नशीली दवा इतनी जहरीली होती है कि कुछ ही मिनट में किसी भी जान ले सकती है. ऐसा लगता है मानो अर्जुन रामपाल अपनी ही जान लेना चाहते थे, लेकिन इस दौरान गलती से साथी पायलट की मौत हो जाती है, फिर शुरू हो जाता है ट्विस्ट और कहानी में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. बाकी कहानी जानने के लिए आपको Zee5 पर एपिसोड देखने होंगे.

वेब सीरीज 'द फाइनल कॉल' (The Final Call) की कहानी तो इंटरेस्टिंग है और धैर्य से देखने के लायक है. यदि आप 'मिर्जापुर' (Mirzapur) या 'सैक्रेड गेम्स' (Sacred Games) जैसे वेब सीरीज समझ कर इसे देख रहे हैं तो यह आपकी गलत फहमी है. हालांकि अभी इसके 4 अन्य एपिसोड आने बाकी हैं, लेकिन चारों एपिसोड देखने के बाद आप आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे. कहानी धीमी रफ्तार से दो टुकड़ों में चलती है. पहले टुकड़ी में फ्लाइट के भीतर होने वाले हलचल और घटनाओं के बारे में है, जबकि दूसरे टुकड़ी में फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स के फ्लाइट से उड़ान भरने के पीछे की वजह बतलाई गई है.

इस वेब सीरीज में अर्जुन रामपाल के अलावा साक्षी तंवर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर होती हैं. नीरज काबी जो कृष्णमूर्ति के किरदार में एक एस्ट्रोलॉजर का रोल अदा कर रहे हैं. वहीं अनुप्रिया गोयंका एयरहोस्टेस के रोल में परी का किरदार निभा रही हैं. बाकी विनीत शर्मा, सौरभ गोयल जैसे तमाम शानदार एक्टर्स हैं. इतना ही नहीं, वेब सीरीज में पॉल मैकग्लेन, कार्ल मार्टिन, आर भक्ति क्लेन, डेनियल ओ क्लेन जैसे इंटरनेशनल एक्टर्स भी शामिल हैं. जिन्होंने शानदार अभियन का प्रदर्शन किया है. इसे विजय लालवानी डायरेक्ट किया है. जबकि प्रिया कुमार (Priya Kumar) की बुक 'आई विल गो विद यू' (I Will Go With You) पर आधारित है.

रेटिंग: 3/5 स्टार

स्टार कास्ट: अर्जुन रामपाल, नीरज काबी, अनुप्रिया गोयंका

डायरेक्टर: विजय लालवानी

राइटर: प्रिया कुमार

देखें ट्रेलर-

