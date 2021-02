The Girl on The Train Review: एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक, पूरी तरह पटरी से उतरी हुई है यह ट्रेन

The Girl on The Train Movie Review: जानें कैसी है Netflix फिल्म

The Girl on The Train Movie Review: पिछले कुछ समय से देखने में मिला है कि जो भी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, वह कंटेंट, डायरेक्शन और एक्टिंग के मामले में कमजोर ही रही हैं. इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर्स उन फिल्मों को किसी तरह से भी ओटोटी प्लेटफॉर्म्स को बेचने की जुगत लगा रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें पूरा भरोसा है कि वह सिनेमाघरों में नहीं चल सकती हैं. ऐसा ही कुछ परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl on The Train)' को लेकर भी है. फिल्म की ट्रेन पूरी तरह से पटरी हुई नजर आ रही है और इस चक्कर में इस फिल्म को एक समय पर झेलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है.